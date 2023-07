Taglio reddito cittadinanza | Conte punta dito contro il governo

Leggi su notizie

(Di lunedì 31 luglio 2023) In merito alla questione deldeldi, da parte delattuale, è intervenuto Giuseppe. Il numero uno del Movimento 5 Stelle ne ha parlato al quotidiano “La Repubblica” Un vero e proprio colpo al cuore per il Movimento 5 Stelle che, negli ultimi giorni, si è visto togliere il sussidio che anni fa hanno fortemente voluto. Vale a dire il ‘di‘. Una pessima notizia soprattutto per le 161mila famiglie che, fino a questo momento, ne usufruivano e nelle prossime ore non più. Avvisati con un sms da parte dell’Inps: nelle prossime ore sono previste delle manifestazioni (soprattutto a Napoli) dove la situazione potrebbe degenerare da un momento all’altro visto che gli animi non sono ...