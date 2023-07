Taglio reddito cittadinanza | appello Decaro | “Salviamo i comuni”

(Di lunedì 31 luglio 2023) In merito alla questione deldeldida parte dell’attuale governo, è arrivato l’da parte di Antonio. Il numero uno dell’Ance ha rilasciato una intervista al ‘Corriere della Sera’ Uno degli argomenti principali, di questo ultimo periodo, non può che essere la sospensione ed ilda parte del governo suldi. Una mossa che ha scatenato le prime importanti polemiche non solamente da parte delle opposizioni, ma soprattutto dalle 161mila famiglie che hanno ricevuto un sms dall’Inps che li avvertiva di tutto questo. Tanto è vero che, nella giornata di oggi a Napoli, si temono dei disordini da parte di alcuni manifestanti pronti a protestare ed, allo stesso tempo, chiedere spiegazioni in ...

Giuseppe Conte, presidente M5s, lo dice a Repubblica tornando suldeldi cittadinanza e chiede di convocare un Consiglio dei ministri per ritardare la decisione ed evitare che 'la ...Casi che non hanno diritto aldi cittadinanza" sottolinea per poi aggiungere: "A chi ha ...che questo 'nuovò Pnrr ci aiuti a costruire una 'nuovà Italia"."Anche il Veneto ha subito undi ...Da ora in poi, ildi Cittadinanza verrà sostituito con l' assegno di inclusione : 353 euro ... La categoria di persone che ha subìto ilè quella composta da persone under 60, senza minori ...

Taglio reddito di cittadinanza, Cgil e opposizione all’attacco. Governo: supporto alla formazione ... Il Sole 24 ORE

PROVINCIA DI PAVIA - Sospeso il Reddito di Cittadinanza per 3mila pavesi a partire da agosto. La notizia è stata comunicata nei giorni scorsi ai diretti ...Agenzia Roma, 30 lug. “Il taglio del reddito di cittadinanza sta mettendo a dura prova le città, soprattutto nel Mezzogiorno. Il governo ha abbandonato il campo e lasciato soli… Leggi ...