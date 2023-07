Taglio delle accise? Ecco cosa farà il governo | la scelta prima delle vacanze

(Di lunedì 31 luglio 2023) I prezzi di benzina e diesel preoccupano gli italiani. Ma per ora ilnon pensa che sia necessario intervenire con unsulle, come annunciato da Adolfo Urso: “Le risorse pubbliche devono andare laddove c'è davvero un'emergenza. Ilsui carburanti era stato deciso a fronte del forte aumento dovuto all'esplosione del conflitto in Ucraina e non è questo il caso oggi”. Il ministroImprese e Made in Italy in una conferenza stampa sui carburanti al Mimit ha poi aggiunto sulla questione deldei carburanti che “quello fatto dal precedenteera stato fatto in occasione di un ...

ROMA " "accise Quello fatto dal precedente governo era stato fatto in occasione di un contesto diverso da quello di oggi. I dati ora sono diversi, il governo ha preferito destinare risorse ...L'ultima: la formula magica per illiste di attesa in sanità". Così la segretaria generale Luisella Lionti, che a Palermo ha riunitol 'esecutivo regionale della Uil, e per la quale ...No alaccise per abbassare il prezzo dei carburanti. A ribadirlo è il ministroImprese e del Made in Italy Alfonso Urso , che non vede ragioni per ridurre le imposte sul carburante e ...

Urso: “No al taglio delle accise sui carburanti” la Repubblica

I prezzi di benzina e diesel preoccupano gli italiani. Ma per ora il governo non pensa che sia necessario intervenire con un taglio sulle accise, ...Di fronte al nuovo aumento della benzina, il ministro Urso dice che “non è il caso” di tagliare le accise sui carburanti: il governo è ...