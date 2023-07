Szczesny al Bayern Monaco libererebbe Sommer per l’Inter | ma spunta il PSG

(Di lunedì 31 luglio 2023) I bavaresi continuano a monitorare con attenzione il portiere polacco della Juventus, che sembra possa salutare nel caso in cui arrivasse un’offerta valida proprio dalla Germania Non solo ilsu, ma anche il Paris Saint Germain pronto a voler fare un ricambio tra i pali della propria porta. I parigini, difatti, sembrano L'articolo

La Juve, intanto, secondo le ultime notizie potrebbe intavolare un discorso con ilMonaco per Wojcech: il portiere polacco potrebbe finire nel radar del club tedesco.Una trattativa che potrebbe andare a buon fine visto anche l'interessamento delMonaco per Wojciech. In caso di addio del polacco e mancato arrivo del portiere della nazionale di ...Da cosa dipende Chiaramente dal futuro di, che ancora due anni di contratto: il polacco è stato accostato al, ma potrebbe essere un'idea dello stesso Psg se il club francese ...

Szczesny-Bayern è più di una suggestione: la Juventus chiede più ... Goal.com

La Juventus sembrerebbe interessata al prestito del portiere della Nazionale Italiana e del Paris Saint Germain in caso di addio di Szczesny.(Adnkronos) - Gianluigi Donnarumma nel mirino della Juventus Voci e rumors di calciomercato accostano il portiere del Paris Saint Germain al club bianconero. Donnarumma non sarebbe il numero 1 ideale ...