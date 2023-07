Supplenze docenti Gae e GPS 2023 | alle 14 si chiudono le operazioni per inoltrare la domanda Le info utili

... premettiamo che l'articolo 36 del CCNL 2007, disciplinante la possibilità per idi ruolo di accettare le suddette, sarà applicato per l'ultimo a.s., in quanto verrà sostituito dall'...Mentre la procedura per la scelta delle preferenze per gli incarichi e leper l'anno ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #*Questi i titoli equiparati alle sopra riportate lauree magistrali, ai sensi del DM 9 luglio 2009: Concorso : DECRETO - Allegato A Programma - Allegato B titoli2023/2024: GaE e GPS ...

Supplenze docenti 2023, l’algoritmo ragiona “per punteggio”. Un esempio con scelta puntuale della scuola e sintetica distretto [VIDEO] Orizzonte Scuola

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, avvisi USP con i nuovi elenchi validi per il 2023/24 (aggiornamento del 31 luglio).Già da alcune ore hanno iniziato ad esser visibili gli importi netti del cedolino dello stipendio NoiPA del mese di agosto 2023 per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o supplenza fino ...