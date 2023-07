Stuprata e scaricata in autostrada | orrore a Rimini | chi è la belva finita in manette

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) È terrificante quello che ha dovuto subìre una ragazza di vent'anni. aChe è stata violentata e poi abbandonata indal suo aguzzino. Ora, per questo terribile stupro è stato arrestato un uomo di 35 anni, napoletano ma residente nella provincia di Pesaro-Urbino: dovrà rispondere del reato di violenza sessuale. Il provvedimento è stato emesso dalla gip riminese Raffaella Ceccarelli a seguito delle indagini della polizia dicoordinate dal procuratore Davide Ercolani. L'uomo, che è accusato anche di aver costretto la ragazza a pagare della cocaina, rigetta ogni accusa e per la sua difesa si è affidato all'avvocato Alessandro Buzzoni. Secondo quanto emerso, la vicenda risale agli inizi di maggio quando la giovane, che è originaria della Puglia, avrebbe approfittato di un passaggio in auto offerto dal 35enne dopo ...