Gabriele Pegola, 43 anni, è statoa Quartucciu, in provincia di Cagliari, mentre si trovava all'interno di un b&b. Fermato un ventenne, Gabriele Cabras, presunto autore dell'omicidio. I militari sono al lavoro per ...Il sospetto è stato subitoper strangolamento . Luogo del ritrovamento del corpo: Quartucciu (vicino Cagliari) in via Nazionale I soccorsi. I soccorsi sono stati immediatamente contattati dai ...... non appena il giovane si presentò lo disarmarono, lo informarono delladello zio e gli dissero che lo avrebbero ucciso. Salzillo, impietrito, venne fatto sedere su di una sedia e...

Strangolato a morte in un B&B, un giovane di 20 anni fermato per l’omicidio del 43enne Globalist.it

Un uomo di 43 anni è stato trovato morto all’interno di un Bed and Breakfast in provincia di Cagliari. La vittima è stata strangolata.Ha atteso la sua ex ragazza nascosto nell’armadio di casa di lei, pensava che rientrasse in compagnia di un altro uomo. Sofia Castelli, invece, è tornata dalla discoteca all’alba con un’amica, ma Zaka ...