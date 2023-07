Stragi | al via domani da Milano ' Momenti di Memoria' | staffetta in ricordo vittime

"Il movente è in quell'archivio dove c'è tutto il materiale sequestrato inTacito, (redazione ... Sicuramente avrebbe denunciato il coinvolgimento di Avanguardia nazionale nelle, anche nel ......Ulivetese scende in strada per ricordare e commemorare le vittime e i feriti di una delle... nellaintitolata al triste evento e dove è situata la targa commemorativa'. Il raduno è fissato ...Ma per il Mezzogiorno, a differenza di quanto è accaduto per leavvenute a Nord, anche sui ... che ha visto anche il Sud protagonista, e indica con forza ladella fedeltà alla Costituzione e ...

Oggi i 30 anni della strage di via Palestro MilanoToday.it

Milano, 31 lug. (Adnkronos) – Partirà domani mattina, alle 8.45, da piazza Fontana a Milano, ‘Momenti di Memoria’, una staffetta che toccherà Milano, Brescia a Bologna unendo le tre città nel ricordo ...In occasione del 31° anniversario della Strage di Via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, il Consiglio Comunale di Zibido San Giacomo ha de ...