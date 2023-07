Stragi | al via domani da Milano ' Momenti di Memoria' | staffetta in ricordo vittime

(Di lunedì 31 luglio 2023), 31 lug. (Adnkronos) - Partiràmattina, alle 8.45, da piazza Fontana a, 'di', unache toccherà, Brescia a Bologna unendo le tre città neldellee dei feriti delledi piazza Fontana (12 dicembre 1969), di piazza della Loggia (28 maggio 1974) e della Stazione di Bologna (2 agosto 1980). L'iniziativa è organizzata da Agap - Associazione gruppi amatoriali podistici. L'iniziativa rientra nel palinsesto di, la piattaforma nata nel 2017 per dare rilievo e ricordare persone, fatti ed eventi che testimoniano la storia e l'identità della città di

In occasione del 31° anniversario della Strage di Via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, il Consiglio Comunale di Zibido San Giacomo ha de ...