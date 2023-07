Stop reddito | infame campagna contro i poveri | tra i ‘fannulloni’ ci sono donne senza alternative

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Grazie ai media pagati dai soldi dello Stato, grazie alle destre che occupano abusivamente interi edifici al centro di Romache mai si parli di sgombero, grazie a chi finge di essere dalla parte del popolo ma in realtà resta ancorato alla gente ricca, ecco la lotta di classe stabilita in via governativa a firma Meloni & Company. La sottrazione deldi cittadinanza non è arrivata da sola. Sui giornali di regime si titola “Fine della pacchia”; “Fannulloni in rivolta”. Ed eccolo lo stigma: isarebbero pigri e fannulloni, detto da membri del governo pagati con le nostre tasse, che di lavoro non so cosa abbiano fatto fino ad ora a parte la militanza destrorsa politica. La fine di quelcolpisce soprattutto lesole, divorziate eappigli, con figli, ...