Stop al Reddito | l’allarme del comune di Reggio Calabria | “Chi governa si metta nei panni di chi non avrà più entrate Enorme rischio criminalità”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Nei giorni scorsi ildiha diffuso un comunicato spiegando quali sono i requisiti affinché chi fino a ieri ha percepito ildi cittadinanza possa chiedere di essere preso in carico dai servizi sociali dell’Ente. Questo ha consentito, almeno per oggi, che gli uffici comunali non venissero presi d’assalto da chi ha ricevuto il messaggino con il quale è stato comunicato la sospensione del sussidio. Nonostante questo, gli uffici dei servizi sociali delsi ritroveranno a gestire una situazione che l’assessore comunale al Welfare e alle politiche sociali Demetrio Delfino definisce più volte “esplosiva che crea allarme sociale e che getta nello sconforto tantissime famiglie reggine che da domani non sapranno come fare la spesa”. L’sms del governo, infatti, “ha scatenato ...

Ad esempio se la famiglia viene presa in carico solo il primo ottobre, da quel giorno riprenderà a ricevere ildi cittadinanza ricevendo anche le mensilità di agosto e settembre ...... dovranno richiedere l'attivazione della misura "Assegno di inclusione" per continuare a beneficiare dell'integrazione al. Le nuove misure per l'inclusione sociale e lavorativa si basano sul ...32 'Credo che quello suldi cittadinanza sia stato un intervento sbagliato da parte del governo. Perché inviare un ... interpellato dai cronisti in meriti alla comunicazione delloall'...

Stop reddito, infame campagna contro i poveri: tra i ‘fannulloni’ ci sono donne senza alternative Il Fatto Quotidiano

Mentre montano le proteste per la decisione del governo di cancellare la misura introdotta nel 2019, sono diverse le voci che chiedono interventi urgenti. Dalle Acli agli assistenti sociali, fino ai s ...“Cambiano le regole per il Reddito di Cittadinanza, ma quali azioni ha in mente l’amministrazione Cassì per sostenere le famiglie che, di colpo, non lo percepiranno più”. Lo chiede Peppe Calabrese, s ...