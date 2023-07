Stop al reddito di cittadinanza – Servizi sociali | presa in carico e centro per l’impiego | cosa dicono le Faq sul sito del ministero

(Di lunedì 31 luglio 2023) Come comunicato dall’Inps con le poche (e confuse) parole dell’sms inviato venerdì scorso, da agosto (e fino al 31 dicembre 2023) ildisarà percepito solo dalle famiglie con minori, persone con disabilità o persone di età pari o superiore ai 60 anni. Per tutti gli altri (i 169 mila che hanno ricevuto l’sms) niente piùdi, a meno che non vengano presi indaidel loro Comune. Ma ecco tutti i dettagli della fase tranria secondo quanto pubblicato sulle faq deldel Lavoro. I– Lainavviene dopo la valutazione da parte dei...

Addio aldi cittadinanza per 160 mila famiglie a cui l'Inps ha inviato un Sms comunicando loai pagamenti dopo la ricarica di luglio. Tuttavia, questo non significa che non ci saranno alternative ,...Le proteste per loaldi cittadinanza per migliaia di italiani stavano per raggiungere vette drammatiche in provincia di Palermo , dove un uomo si è presentato nell'ufficio del sindaco pronto a dargli fuoco ...... le famiglie dal prossimo mese dovranno fronteggiare gli enormi aumenti senza poter contare su una rete di protezione sociale come quella garantita daldi cittadinanza. Infatti la Social card ...

Stop reddito, infame campagna contro i poveri: tra i ‘fannulloni’ ci sono donne senza alternative Il Fatto Quotidiano

Roma, 31 lug. (askanews) - Le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento sul reddito di cittadinanza dopo lo stop comunicato a circa 170mila ...“Si continua senza sosta una guerra ingiustificata a oltre 3 milioni di persone…i nostri poveri invisibili”: lo scrive sul suo blog ...