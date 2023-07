Stop al reddito di cittadinanza | in centinaia scendono in piazza a Napoli

(Di lunedì 31 luglio 2023) E tutti gli altri? "Gli occupabili - dice - dovranno attivarsi presso le agenzie per il lavoro" su Tg. La7.it - Le guerre dei poveri le vincono i ricchi, è la scritta che campeggia ...

aldi cittadinanza, intervista a Paolo Barelli" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Paolo Barelli (deputato, Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE). L'intervista è stata registrata ...Le guerre dei poveri le vincono i ricchi, è la scritta che campeggia su uno degli striscioni della protesta a Napoli contro loaldi cittadinanza, iniziata venerdì e con sit - in tuttora in corso davanti la sede dell'Inps di via De gasperi e i vari centri dell'impiego territoriali. Striscioni, slogan, i ...Secondo l'ex premier 'loalè una vendetta sul Movimento, si va verso un autunno caldo e sale la rabbia. Meloni rinvii', aggiunge. Problemi tecnici su post - Rdc, a lavoro con ministero ...

Stop reddito, infame campagna contro i poveri: tra i ‘fannulloni’ ci sono donne senza alternative Il Fatto Quotidiano

AGI - Dal 1 agosto termina l'erogazione del reddito di cittadinanza, stoppato dal governo con la manovra di bilancio 2023. Venerdi' scorso l'Inps ha inviato un Sms a 169mila nuclei familiari ...Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Secondo Confesercenti, lo smantellamento del reddito di cittadinanza porterà alla perdita di un miliardo di euro all’anno sui consumi. Come noto, difatti, quelle risorse v ...