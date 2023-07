Stop al reddito di cittadinanza | cosa cambia a Fiumicino? Tutte le novità

(Di lunedì 31 luglio 2023)– Il 28 luglio l’Inps, tramite un sms, ha comunicato a migliaia di percettori deldiloall’erogazione del sussidio, che tante polemiche politiche (e non) ha causato. Una brusca sorpresa per oltre 160mila famiglie italiane che, da agosto, non riceveranno più l’accredito. E mentre il Governo guidato da Giorgia Meloni rivendica fortemente la sua scelta, M5S e Pd sono sul piede di guerra. In particolare il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha scritto un durissimo post contro l’Esecutivo che potete leggere cliccando qui. Loriguarda ovviamente tutto il territorio nazionale, quindi anche. Una città che ha sofferto molto prima per la pandemia, la quale ha di fatto bloccato i voli causando un enorme danno economico, e poi anche per le ...

Come mi devo comportare'aldi cittadinanza, ecco chi lo ha già perso Ildi cittadinanza finirà di essere erogato ai beneficiari occupabili già ad agosto. Per molti quindi, ciò ...È evidente che ci sono state, intorno aldi cittadinanza, montagne di ruberie e scandali. Chi doveva vigilare". Da qui la richiesta di una commissione d'inchiesta anche suldi ...Presidente Tommaso Foti, non vi convince il salario minimo per legge e da poche ore è arrivato l'sms ai 169mila percettori deldi cittadinanza 'occupabili' con l'avviso diall'assegno. Nonostante ciò sembrate non temere chi minaccia una sorta di rivolta sociale. Come mai 'Innanzitutto perché sul salario minimo ...

La Funzione pubblica Cgil lancia l'allarme sulla carenza di assistenti sociali nella gestione delle sospensioni del reddito di cittadinanza. "Il governo ha deciso - scrive il sindacato in una nota - d ...CAGLIARI. La stagione del reddito di cittadinanza è terminata. Da domani per circa 30mila sardi scatterà lo stop al sussidio che negli ultimi anni ha aiutato le famiglie. Per 5700 di queste ...