Stop al Reddito | a Napoli si-in all’Inps | “Il governo fa cassa con la poveri e non tocca i grandi profitti Cosa succederà a settembre?”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Manifestazione adavanti alla sede dell’Inps, in via De Gasperi, per protestare contro l’abolizione deldi cittadinanza. Al momento la situazione, sulla quale vigila uno spiegamento di forze dell’ordine, è tranquilla. ‘Per loro evasione e vitalizi, per noi schiavitù’. Questo lo striscione di Potere al Popolo, che ha organizzato il presidio assieme al sindacato Usb, esposto all’esterno della sede dell’Inps. In piazza, a manifestare, circa 50 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

