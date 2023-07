Stasera in TV | film e programmi di oggi lunedì 31 Luglio

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 31 luglio 2023) Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione del digitale terrestre per31È giunto il momento di rilassarci sulla poltrona e mai come in questoci sentiamo pronti a goderci la programmazione diin Tv. La prima rete Rai propone Il giovane Montalbano per una puntata intitolata Il terzo segreto, dove il commissario dovrà indagare sull’omicidio di un muratore albanese e sul furto di una bacheca matrimoniale. Su Canale 5 invece, è l’ultima puntata del reality Temptation Island condotto dal sempreverde Filippo Bisciglia. Nove propone invece Only Fun – Comico Show, con la presenza di comici di ogni tipo sotto la guida di Elettra Lamborghini. Dueper: Il mistero di Donald C. e Deep Impact Cielo offre un ...