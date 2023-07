Sposa accompagnata all’altare dai medici dopo aver sconfitto il cancro

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 31 luglio 2023) Questa futuraha trovato un modo speciale per ringraziare i suoiperle salvato la vita quando ha dovuto affrontare la battaglia contro il. Nella storia raccontata per primo da CBS News, Sherri Shaw, 70 anni ha rivelato che le era stato diagnosticato un tumore appena due mesiil primo appuntamento con l’attuale marito, il 77enne Bill James. IaccompagnanoSherri Shaw ?la guarigione, la donna ha chiesto ai suoi oncologi di accompagnarlaper il matrimonio, perché li considerava “le mani del destino che mi hanno salvato e mi hanno dato il tempo dirmi”. La coppia si èta a giugno in North Carolina davanti ai figli, ai nipoti, agli ...