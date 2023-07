Sport in tv oggi | lunedì 31 luglio | programma e orari di tutti gli eventi

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ile glidel palinsestoivo in tv della giornata di, domenica 31. In Australia e Nuova Zelanda proseguono i Mondiali femminili di calcio con la terza ed ultima giornata della fase a gironi, mentre cominceranno altri tornei di tennis. Per quanto riguarda gli uomini saranno impegnati sulla terra rossa di Kitzbuhel e sul cemento di Los Cabos e Washington, mentre le donne giocheranno sul cemento di Praga e Washington. Ecco allora di seguito lazione della giornata di31Face.

E' infatti decimo a 215 punti da Casper Ruud, ottavo, chesarebbe l'ultimo dei giocatori direttamente qualificati per le Nitto ATP Finals. PEPPERSTONE ATP LIVE RACE TO TURIN, LA TOP 20 (31 - 07 -...Ieri era ancora a Cortina, è annunciato a Roma. Sarri rientrerà da Castelfranco di Sopra, guiderà l'allenamento di ripresa alle 18. È possibile che si vedano a cena. Lotito non può giocare più ...Con la misura di 7,88 il saltatore sanconitano ma cresciuto con la ProValguarnera, edtesserato per le Fiamme Gialle ha conquistato ieri domenica 30 luglio sulla pista di Molfetta, il nono titolo italiano Assoluti di Salto in Lungo. Dalla Redazione di ...

Sport in tv oggi (lunedì 31 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

Un uomo francese, noto per gli sport estremi, è morto dopo essere caduto dal 68° piano di un edificio residenziale di Hong Kong. Remi Lucidi, 30 anni, stava scalando il complesso ...A poco più di un mese dalla fine del mercato, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani sono concentrate soprattutto sulle ultime trattative: ‘Il bluff Lukaku’ titola il Corriere dello ...