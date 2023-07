Spezia | si punta a unire i tre fratelli Esposito

... Mauro Meluso, che ha consigliato Jakob Kiwior ai Gunners prima che diventasse direttore sportivo dello, anche se la trattativa si è poi concretizzata la scorsa stagione. Il 22enne georgiano ...... della possibilità di cessione per Maehle (Marsiglia) con ingaggio di Holm () o altro profilo ... Volendo disegnare l'identikit della nuova secondadi qualità che arriverà alla Dea si può ...Se DeLa spinge per alzarla il più possibile, l'entourage di Osimhena abbassarla. Limato l'... l'exMauro Meluso. Finora in retrovia. Il 2027 non è l'eternità. Ma riconoscenza sì. Non ...

Il mercato delle altre - Il Catanzaro punta su due giovani, Antonucci ... BARI CALCIO

Salvatore Esposito aspetta allo Spezia il fratello Pio, in arrivo dall’Inter. Ma secondo il Corriere dello sport i liguri sterebbero pensando anche al fratello Sebastiano.Continua a muoversi il calciomercato di Serie B, con diverse squadre che stanno piazzando colpi utili a rinforzare le rose in vista dell'avvio del campionato. Nelle ultime ore il Catanzaro ...