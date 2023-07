Spero che Massimo Giletti | Simona Ventura | la bomba e il sospetto

(Di lunedì 31 luglio 2023) È un'altra estate felliniana, a Rimini, quella in corso perche per i prossimi dieci giorni torna ad animare “La Terrazza della Dolce Vita”, salotti culturali en plein air ideati e organizzati da SuperSimo assieme al giornalista e suo compagno di vita, Giovanni Terzi nel luogo più felliniano che c'è: il Grand Hotel del capoluogo romagnolo. Tema di questa quarta edizione sarà “L'amore salverà il mondo”. Primi di una lunga carrellata di ospiti saranno, da stasera alle 19.30, il regista cinematografico e scrittore Pupi Avati assieme a Paola Perego, collega e amica diin Citofonare Rai 2, il programma che le due signore della Tv conducono assieme, confermato anche per la nuova stagione televisiva., ormai Paola Perego se la porta ovunque. È un po' la sua portafortuna... ...

"Anzi:venga seguito da tanti", aggiunge. "Ieri c'era Rocco Casalino ed era entusiasta", racconta ancora il gestore dello stabilimento. "Ma anche dei professori universitari del Nord mi ...Un desiderio condiviso da Stefania, 22 anni, anche lei alla prima Gmg : "sia un'esperienza indimenticabile, di incontro non solo con gli altri ma anche con me stessa, per approfondire la ...GIANLUCA CREMONI: "E' stata una partita bellissima, siamo stati bravi a tenere duro anche nei momenti di calo esiamo riusciti a dare spettacolo con un po' di bella pallavolo. Siamo ...

Milan, Furlani: 'Arabia e MLS sono un bene per il calcio. Stadio Spero che presto ne avremo uno nostro' Calciomercato.com

Lunedì è arrivato e Napoli si prepara a fronteggiare il flusso degli ormai ex beneficiari «occupabili»: gli uffici saranno raggiunti da un surplus di persone in cerca ..."CHI STA BENE in famiglia, sta bene con sé stesso e sta bene al lavoro". Alberto Bertone, presidente e ceo di Acqua Sant’Anna, ne è talmente convinto da trasformare l’idea in politica aziendale. Nasce ...