Spendere poco in vacanza è possibile | i 5 trucchi per riuscirci

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 31 luglio 2023) Aumenti e rincari pesano anche sulle nostre vacanze: ma ci sono almeno cinqueper risparmiare Siamo nel cuore della stagione estiva, con il mese di agosto alle porte. Proprio quel mese che è considerato il clou per le ferie degli italiani. In tanti hanno cercato di non privarsene, nonostante gli enormi rincari degli ultimi mesi. Se state per partire, o siete già partiti, fate però molta attenzione a quanto spendete: ecco come poter far scendere sensibilmente l’importo. Comein– (ilovetrading.it)Se l’inverno, infatti, ha portato con sé rincari su luce e gas, ma anche sul caro-vita che ha reso imper alcune famiglie anche effettuare una spesa al supermercato, anche l’estate, purtroppo è flagellata dagli aumenti. Aumenti che rischiano di farci ...