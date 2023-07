(Di lunedì 31 luglio 2023) Esa: "Il telescopio spaziale raggiungerà gli obiettivi scientifici per cui è stato progettato, e forse molto di più"leimmagine diche’ secondo gli esperti dell’Esa che hanno dato l’annuncio oggi. I due strumenti dihanno catturato le lorodi prova ed “i risultati ipnotizzanti indicano che il telescopio spaziale raggiungerà gli obiettivi scientifici per cui è stato progettato, e forse molto di più” afferma l’Agenzia Spaziale Europea. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Esa: "Il telescopio spaziale raggiungerà gli obiettivi scientifici per cui è stato progettato, e forse molto di più"le prime immagine di Euclid che sono ' ipnotizzanti ' secondo gli esperti dell' Esa che hanno dato l'annuncio oggi. I due strumenti di Euclid hanno catturato le loro prime immagini di prova ...... dal palco dello SpencerHill Festival, davanti a centinaia di personeda mezza Europa e da ... Io - ha detto, dedicando unoai bei ricordi costruiti nei tanti anni di riprese a Gubbio per ...Il telescopio spaziale sta riprendendo l'universo a una distanza di un milione e mezzo di chilometri dalla Terra. Due gli strumenti implicati: VIS " Visible Instrument - e NISP, Near Infrared ...

Spazio, arrivate le prime immagini di Euclid: sono 'ipnotizzanti Adnkronos

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Arrivate le prime immagine di Euclid che sono 'ipnotizzanti' secondo gli esperti dell'Esa che hanno dato l'annuncio oggi. I due strumenti di Euclid hanno catturato le loro ...Saranno dieci i giovani artisti che si sfideranno il prossimo 22 settembre alla finale del 65/o Festival di Castrocaro. A contendersi il titolo: Bosco, Chiara Bruno, Tobia Lanaro, Frenèsya, Kaotika, ...