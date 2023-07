Sparatoria a Catania | due feriti

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI - Due persone sono rimaste ferite con diversi colpi di pistola in via Santa Maria della Catena, nel quartiere San Cristoforo, a. Laè avvenuta intorno alle 11. Si tratta di un 28enne colpito alla spalla e di un 60enne, impiegato come falegname, al torace. Quest'ultimo è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i sanitari del 118. A terra, davanti a un negozio sono stati ritrovati diversi bossoli, mentre in via Idria, poco distante, la pistola a salve modificata, da cui sarebbero partiti i colpi.

