Spalletti | Kvaratskhelia e Ranieri vincono Premi Scopigno e Pulici

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023) Fioccano ancora i riconoscimenti per la stagione meravigliosa che è culminata con la vittoria dello Scudetto del Napoli. Due fra i simboli della vittoria sono stati Lucianoe Kvichache sono statiati al. La giuria presieduta da Dino Zoff ha deciso diare per la serie A Luciano(miglior allenatore) e Khvicha(miglior giocatore) e per la serie B, per le stesse categorie, Claudio, Samuele Mulattieri e Gianluca Lapadula. Per quanto riguarda, invece, il “Manager of the Year” va a Cristiano Giuntoli, presidente dell’anno Aurelio De Laurentiis, per il settore giovanileati come miglior direttore Vincenzo Vergine ...