Spal | inammissibile il ricorso | il comunicato dopo la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il Collegio di Garanzia del CONI ha espresso il suo parere in merito al ricorso della SPAL, ecco la nota ufficiale: «Il Collegio di Garanzia dello Sport. Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2023, presentato, in data 26 luglio 2023, dalla Società S.P.A.L. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B e della Associazione Calcistica Perugia Calcio S.r.l., per l'annullamento del provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 43/A del 24 luglio 2023 del Consiglio Federale FIGC, notificato a mezzo PEC in pari data, per l'annullamento del provvedimento con cui è stata resa nota la graduatoria per la riammissione nel Campionato di Serie B, per la stagione sportiva 2023/2024;

Ricorso Spal inammissibile: il Perugia supera un altro scoglio per la B Calcio Grifo

FANO- La Sezione del Collegio di Garanzia del Coni presieduta dall’avvocato Vincenzo Nunziata ha respinto i ricorsi per quel che concerne la Lega Pro delle società di Serie ...Il Collegio di Garanzi a ha dichiarato inammissibile il ricorso della SPAL contro la FIGC, e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B e del Perugia Calcio. Di seguito il comunicato ...