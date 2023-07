Mentre tutte le altre discipline sipeggiorate rispetto all'edizione dell'anno scorso, trampolini e piattaforme hanno portato in dote due medaglie e molti pass olimpici inaspettati. 'Risultati straordinari. Adesso prepariamoci per ...In riva al mare, con piatti classici oin altri sapori, come i ravioli di pesce con gamberi e ... Basti pensare che in carta ciben 7 margherita 15. Da Omar (Jesolo) Il tortino di alici, il ...però rilevabili dall'istruttoria dibattimentale plurime incertezze sui tempi necessari ad ...e onde 'più alte del solito' (testimonianza Alessandro Feola) i ragazzi facevano il bagno e i...

Sono i tuffi lo sport italiano che esce meglio dai Mondiali di Fukuoka Il Foglio

epa10778098 Children jump into the Black Sea at a beach in downtown Sukhumi, capital of the self-proclaimed Republic of Abkhazia, 17 July 2023 (issued 31 July 2023). (ANSA) ...Batteri nella norma ma ancora divieti per il mare di San Giovanni a Teduccio, nell'area orientale di Napoli. Dall'ultimo campione realizzato in settimana non emergono anomalie ma ...