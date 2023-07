“Sono davvero fortunata a essere viva” | il post di Madonna dedicato ai figli

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 31 luglio 2023), nelle ultime ore, è tornata sui social per rassicurare i fan in merito al suo stato di salute, condividendo alcuni scatti con i. Dopo il ricovero in terapia intensiva di giugno 2023 per un’infezione batterica, sembra che la regina del pop abbia recuperato le forze e, nella giornata di ieri, 30 luglio 2023, ha ritagliato uno spazio su Instagram per ringraziare amici e familiari del supporto ricevuto in queste settimane.haato su Instagram alcune foto con Lourdes Maria Ciccone León, la primogenita avuta con Carlos León nel 1996, e Rocco Ritchie, nato nel 2000 dalla relazione con Guy Ritchie: “L’amore che ho ricevuto da amici e famiglia è stata la miglior medicina – recitano le parole inserite nella caption delle immagini – È trascorso un mese da quando mi hanno dimessa e ora posso ...