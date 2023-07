Sondaggi politici | Fratelli d’Italia e Pd salgono

(Di lunedì 31 luglio 2023) Con i partiti di Meloni e Schlein crescono anche M5S e Lega, Pd, M5S e Lega in crescita. E’ il quadro delo Swg per il Tg La7 che fotografa gli orientamenti di voto al 31 luglio 2023.si conferma nettamente primo partito. La formazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e arriva al 29,4%. Il Pd di Elly Schlein sale dello 0,4% e raggiunge il 20%. Passo avanti del M5S di Giuseppe Conte, che passa dal 16% al 16,3%. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,1% e ora vale il 9,7%. Forza Italia è stabile al 7,2%, seguita da Azione (3,4%), Verdi e Sinistra (3%), Italia Viva (2,5%), +Europa (2,4%), Per l’Italia con Paragone (2,2%) e Unione Popolare (1,7%). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Puntuale come sempre, il sito Pagella Politica ha pubblicato la media deial 31 luglio, in base alla dimensione del campione e la data in cui sono stati effettuati. La migliore in assoluto è l'Alleanza di Sinistra Italiana e Verdi, con un balzo dello 0,4%. ...E gli stessidimostrano che in realtà tra i diversi personaggi o cosiddetti leaderdell'opposizione, in realtà il principe Reza Pahlavi ha una maggioranza quasi assoluta (circa 70%)., torna a crescere il distacco tra Fdi e Pd. Secondo l'istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli, la crescita di consensi di Giorgia Meloni è stata notevole nelle ultime settimane, tanto da ...

