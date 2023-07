Sommer-Inter | il Bayern Monaco fa slittare ancora | il motivo – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilchiede altro tempo per il trasferimento diall’. Il Corriere dello Sport spiega le motivazioni del ritardo nella chiusura della trattativa. ALTRO TEMPO – La pratica che porta il nome di Yannnon puòessere archiviata, con esito positivo, dall’. La colpa è da imputare,un volta, in casa del, in alto mare nella ricerca di un portiere. Nella giornata di ieri, come riporta il Corriere dello Sport, un potenziale sostituto individuato in David Raya è sfumato per via del mancato accordo col Brentford. L’indagine sul mercato del, dunque, continua e fino a quando non porterà all’acquisto di un nuovo estremo ...