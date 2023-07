Sommer-Inter | affare chiuso da tempo Ecco dov’è il problema ? Sky

(Di lunedì 31 luglio 2023)è promesso sposo dell’con cui ha raggiunto dal’accordo:allorailper le settimane che stanno nel frattrascorrendo senza raggiungere il trasferimento dal Bayern Monaco.? Sul portiere la trattativa con il Bayern Monaco da parte dell’è chiusa da. Yannsi può trasferire a Milano però solamente come arriverà nella squadra tedesca il suo sostituto, ovvero Giorgi Mamardashvili. Constesso c’è l’accordo e perciò aspetta solamente il via libera come riferito da Sky Sport.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

E' stato naturale scegliere l', volevo avere la possibilità di riprendermi quello che il ... MERCATO - 'Spero che arrivi, lo aspetto . Anche se lui è molto riservato, non parla mai...'. ...Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus,, Milan e non solo: tutte le trattative di lunedì 31 luglioL'ha bisogno del portiere conin pole position per diventare il titolare dei nerazzurri; si cerca anche una punta che possa completare il reparto offensivo. Nel frattempo si vuole chiudere ...Tanti affari in vista, con Milan eprotagoniste: i rossoneri pronti a ufficializzare Musah, i nerazzurri cercano di chiudere per Samardzic e. In casa Lazio si attende la decisione di Sow,...

Chi sarà comprato e chi sarà ceduto Secondo TuttoMercatoWeb.con in questa settimana negli organici di Fiorentina, Milan, Besiktas, Monza, Genoa, Inter, Manchester United, Juventus ...Sono in crescita le quotazioni di Audero della Sampdoria. Ecco la situazione sui portieri dell'Inter da Sommer a Trubin ...