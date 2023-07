Sollevamento pesi | Europei Under 23 2023 | Genna Toko Kegne conquista tre argenti nella categoria -76 kg

(Di lunedì 31 luglio 2023) Arrivano ancora medaglie da Bucarest, città della Romania che sta ospitando questa settimana i Campionati23 di. Dopo lo splendido triplo oro di Giulia Miserendino infattiha ottenuto tre medaglie d’argento-76 kg, iniziando nel migliore dei modi la sua avventura internazionale in azzurro. Lasta ha avuto buon piglio fin dallo strappo, alzando al primo tentativo 95 kg, instaurando un bel testa a testa con la turca Narin, la quale poi è passata avanti tirando su 97 kg, non trovando però la risposta di. Situazione speculare a quanto successo poi nello slancio, dove l’atleta della Nazionale italiana ha inaugurato il primo tentativo ...

Ora, invece, la rock star ha confessato di non allenarsi molto ma di fare solo po' diper mantenersi tonico . Ma in realtà per il Boss non è sempre stato così con l'attività fisica ...Unica salvezza è seguire l'incoraggiamento di fare almeno una sessione diper sfogarsi e bruciare tutte le proteine accumulate. Fase 3 (venerdì - domenica) Questa fase è progettata ...E poi Lya Bavoil , campionessa nelcon la sindrome di Asperger . Oggi è una campionessa nel. E la 'cattiva disabile e comica talentuosa' Lilia Benchabane , non ...

Sollevamento pesi, Europei Under 23: Giulia Miserendino trionfa OA Sport

Tripudio tricolore in quel di Bucarest, Capitale della Romania che sta ospitando i Campionati Europei 2023 di sollevamento pesi riservati alla categoria Under 23. Giulia Miserendino ha infatti conquis ...Oggi a Bucarest, la palermitana ha vinto l'oro nello slancio, nello strappo e nel totale e continua la corsa verso i Giochi di Parigi 2024 ...