Gli streamer Npc su TikTok sono la nuova tendenza deladorato dalla Generazione Z. Npc è un acronimo inglese che significa Non playable characters, ovvero personaggi non giocabili e ...'Un successo straordinario, anche oltre le migliori aspettative. Abbiamo registrato migliaia di presenze, iletteralmente inondati delle immagini del nostro Lungomare monumentale Italo Falcomatà con l'omaggio tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Una vetrina nazionale che ancora una ..."Vado un po' più spesso in ospedale, a volte all'improvviso perché il corpo sorprende e ieri mi mancava il respiro a causa del troppo liquido negli anfratti dei tessuti - scrive sul- .

Social network, le idee sono finite WIRED Italia

Scopiazzature, funzioni poco allettanti e rebranding discutibili: le piattaforme sembrano sempre di più alla disperata ricerca di un guizzo vincente ...La galassia degli influencer è nel mirino della Guardia di Finanza. Controlli e verifiche fiscali si sono intensificate, di pari passo con la proliferazione di star e starlette del web ...