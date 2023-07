Smi | nuove risorse per medicina convenzionata e medici ospedalieri

Leggi su impresaitaliana

(Di lunedì 31 luglio 2023) Suinterviene Pina Onotri, Segretario Generale del SindacatoItaliani Roma. «Alla riduzione delleeconomiche nel corso degli ultimi dieci anni e alla compressione delle prestazioni sanitarie per i cittadini, si uniscono le misure di contenimento della spesa sul personale che continuano a generare un aumento dell’età media dei: in questo modo non si può continuare!» così Pina Onotri, Segretario Generale SindacatoItaliani in merito al tavolo tematico ministeriale su, criticità contrattuali, organizzazione del lavoro, che si sta tenendo questo pomeriggio. «Per quanto riguarda l’area della dirigenza medica e sanitaria è arrivato ...