SKY SPORT UK | L’Al-Hilal offre 60 milioni l’anno a Osimhen | 1 milione a settimana

(Di lunedì 31 luglio 2023) Secondo SkyUK,ha presentato un’offerta folle a: 1di Euro a, circa 60al. Calciomercato Napoli. Colpo di scena nella trattativa per Victor. Stando a quanto riportato da SkyUK,avrebbe presentato un’offerta shock all’attaccante nigeriano per strapparlo al Napoli. Si parla di 1di euro a, circa 60di euro al! L’Arabia Saudita fa sul serio per, nonostante il Napoli lo valuti almeno 200. Per il cartellino,avrebbe ...

Si è parlato di un blitz a Londra del Bayern Monaco, ma - stando a quanto riportato da 'Deutschland' - non c'è stato alcun viaggio in Inghilterra da parte dei dirigenti della società ...Le news relative alle offerte dell'Al Hilal vengono evidenziate anche daUk: secondo l'emittente britannica, il Napoli chiederebbe più di 150 milioni di euro per il cartellino del ...... partita che sarà trasmessa in diretta sue in []...

Sky Sport: il Sassuolo vuole chiudere l'acquisto di Lipani - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net

L' Inter si porta in vantaggio nella corsa a Gianluca Scamacca. I nerazzurri hanno iniziato la trattativa con il West Ham per l'attaccante italiano, provando ad anticipare la concorrenza, su tutte ...Le parole a Le Parisien di Milan Skriniar che rivela come i contatti tra lui e il club parigino andassero avanti "da oltre un anno". E sulla scelta fatta nessun dubbio: "Ho firmato per cinque anni, ...