Sky Glass con grafiche da Carretto Siciliano firmate da Dolce & Gabbana

Il 16 agosto arriverà su Netflix (visibile anche suQ e tramite la app su Now Smart Stick) Depp contro Heard, la docuserie in tre parti sul processo che ha coinvolto la superstar hollywoodiana Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard. La ...Dolce&Gabbana ehanno presentato un esemplare unico dipinto a mano di TV. Si chiama"Carretto Siciliano" ed è stato svelato durante una serie di eventi di alta moda del famoso brand in Puglia, a inizio luglio. Siamo davanti ad 65 pollici minuziosamente ...Una linea esclusiva di smart Tv in edizione limitata sarà disponibile prossimamente Dolce&Gabbana epresentano un esemplare unico dipinto a mano di: una vera e propria opera d'arte - espressione dell'incontro tra tecnologia avanzata e amore per l'alto artigianato italiano - che dà il via a una partnership tra i due brand per la ...

Sky, partnership con Dolce & Gabbana per il nuovo Sky Glass Il Sole 24 ORE

Dolce&Gabbana e Sky presentano un esemplare unico dipinto a mano di Sky Glass: un’opera d’arte, espressione dell’incontro tra tecnologia avanzata e amore per l’alto artigianato italiano ...La maison e il gruppo media avviano una partnership per una linea esclusiva di Sky glass in edizione limitata. A inaugurare la collaborazione è un pezzo unico, decorato a mano con il motivo del Carret ...