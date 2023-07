Situazione anomala | cosa cambia al sud Sottocorona avvisa i vacanzieri

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Pericolo scampato. I forti temporali che avrebbero potuto colpire il nord in base alle previsioni meteo di ieri domenica 30 luglio non si sono verificati. Paolo, il meteorologo di La7 nel corso della puntata di Omnibus tira le somme del fine settimana che si è concluso e fornisce le previsioni per ii prossimi giorni. "Ieri al nord quei fenomeni molto intensi che potevano essere previsti non si sono verificati", spiega l'esperto, "qualche fenomeno c'è stato la mattina nel nordest ma niente di grave, per fortuna". Le mappe mostrano qualche nuvola sempre nelle regioni settentrionali. Oggi lunedì 31 luglio è prevista qualche precipitazione sulle zone alpine e prealpine, spiegache puntualizza: "Non sono fenomeni intensi". Sereno al centro e al sud. "Il fatto nuovo è nelle parti interne dell'Appennino centro-meridionale ...