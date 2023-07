Si addormenta sul materassino | finisce al largo | pericolo scampato

(Di lunedì 31 luglio 2023) Si erato sulmentre si trovava a mare,alper una persona che è stata salvata Il troppo relax, a questa persona, probabilmente non gli stava facendo affatto bene. Anzi, a dire il vero, ha rischiato davvero grosso. Solamente grazie all’intervento degli uomini della guardia costiera che lo hanno salvato. Ci troviamo ad Ischia dove un giovane si èto su ungonfiabile. Fino a qui nulla di strano, se non fosse per il fatto che è stato trascinato aldi Ischia dalla corrente. A salvarlo ci ha dovuto pensare direttamente, appunto, la Guardia Costiera che aveva notato una presenza particolare. Anche se, a lanciare l’allarme, ci aveva pensato il personale di un ...

Ischia, si addormenta sul materassino e finisce al largo: paura per un giovane La7

Protagonista della disavventura è un giovane. Dopo l'allarme è partita una motovedetta che è riuscita a rintracciarlo e raggiungerlo. L'allarme, come detto, è stato dato da un traghetto in navigazione ...Disavventura acquatica a lieto fine per un giovane ripescato dalla guardia costiera, dopo l'allarme lanciato da un traghetto in navigazione nel golfo di Napoli ...