Si addormenta sul materassino e finisce a largo di Ischia | salvato

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –tosi su ungonfiabile, è stato trascinato aldidalla corrente: a salvarlo è intervenuta la Guardia Costiera allertata dal personale di un traghetto di passaggio. Protagonista della disavventura, a lieto fine, un giovane. L’allarme è stato dato stamattina quando un traghetto in navigazione ha notato il gonfiabile con una persona sopra vagare alla deriva. Dal mezzo di linea hanno compreso che c’era qualcosa di anomalo avvertendo via radio la Capitaneria di porto isolana: in pochi minuti è partita una motovedetta che è riuscita a rintracciare in breve il giovane che non si era accorto di nulla. Gli uomini del comandante Cipresso lo hanno raggiunto ed imbarcato a bordo, mettendolo in sicurezza, e poi conducendolo a terra nel ...