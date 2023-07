Sgombero fabbricati | il Comitato Centro Storico di Pozzuoli | “Intervenite subito o vi portiamo in Tribunale”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ieri sera si è riunito il neocostituitodiper discutere dellooperato dal Comune di alcuni edifici che ha messo fuori casa 20 famiglie. L’imminente pericolo ravvisato dai vv. Ff. In data 29 Luglio scorso e ratificato dall’Ordinanza Comunale, riguarda un presunto cedimento di alcuni edifici in muratura del

Dopo sollecitazioni dei proprietari e conseguenti riparazioni della pubblica fogna e della rete idrica da parte del Comune nel tratto di Corso Garibaldi, oggi interessato dall'ordinanza di, ...... che rendono di fatto accessibili a chiunque quei, esponendo così tutta l'area al ... attraverso il tempestivo allontanamento edelle persone dalle strutture stesse, presenti su ......fine di velocizzare le operazioni di pulizia e. Coinvolgere i tecnici di ARPA per la valutazione ed eventualmente la bonifica dei pezzi di ETERNIT provenienti dai tetti di vecchi, ...

Sgombero fabbricati, il Comitato Centro Storico di Pozzuoli ... 2a News

Ieri sera, 30 luglio, si è riunito il neocostituito comitato Centro Storico di Pozzuoli per discutere dello sgombero operato dal Comune di alcuni edifici che ha messo fuori casa 20 famiglie. L’imminen ...POZZUOLI – Sono 18, tra famiglie ed esercenti commerciali, gli occupanti degli edifici sgomberati a Pozzuoli in Corso Garibaldi, Via Domenico Goglia e via Allumiera. L’intervento dei vigili del fuoco ...