Sfiorata la tragedia a Palmoli (CH) cornicione si stacca improvvisamente in chiesa

(Di lunedì 31 luglio 2023) Chieti - Ieri, a(Chieti), la funzione di riconsacrazione di un matrimonio lungo 50 anni stava avendo luogo quando è avvenuta una. Proprio verso la fine della celebrazione, una parte deldelladella Madonna delle Grazie, situata nel cuore del paese, è crollata. Circa 100 concittadini, tra parenti e amici, partecipavano alla funzione religiosa in onore dell'anniversario delle nozze d'oro di una coppia del luogo, e sono rimasti increduli davanti al collasso di una fetta del soffitto che si trovava alle spalle dell'altare maggiore. L'incidente ha causato gravi danni all'antico organo poiché i calcinacci sono caduti pesantemente sulle sue delicate canne. Per fortuna, al momento del crollo, nessuna persona si trovava nella zona della parete posteriore, e non ci sono stati feriti. Dopo che ...

