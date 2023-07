Sette mesi buttati. Il governo si è accorto oggi di aver abolito il Reddito a gennaio

(Di lunedì 31 luglio 2023) Meloni e ministri sapevano di dover levare il sussidio a 169mila famiglie ma sono arrivati impreparati. L'Inps non sa che fare, il ministero del Lavoro s'affretta a trovare una soluzione per chi ha diritto a una proroga fino a dicembre. E intanto a Napoli e Palermo la protesta monta

'Da, ovvero dall'approvazione della legge di bilancio, si sapeva che il reddito di cittadinanza avrebbe avuto una fine. Non capisco di cosa si stupiscano Conte e Schlein. Il reddito di ...Roma, 31 lug. " "Da, ovvero dall'approvazione della legge di bilancio, si sapeva che il reddito di cittadinanza avrebbe avuto una fine. Non capisco di cosa si stupiscano Conte e Schlein. Il reddito di ...Dopo aver usufruito del Reddito di cittadinanza per, "in assenza della comunicazione all'Inps tramite la piattaforma GePI dell'avvenuta presa in carico", si legge, "l'erogazione del ...

Da gennaio Meloni e ministri sapevano di dover levare il sussidio a 169mila famiglie ma sono arrivati impreparati. L'Inps non sa che fare, il ministero del ...