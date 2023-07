Serie B | Spezia | Cremonese e Sampdoria favorite Ma c’è un’altra big da tenere d’occhio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il valore della rosa di, retrocesse inB, in cui si inserisce a sorpresa il Parma Com’è noto, a essere promosse inA sono 3 squadre, 2 per via diretta e l’ultima attraverso i play-off. Quando si compone la teorica griglia di partenza, è quasi obbligatorio mettere nelle prime posizioni le tre squadre retrocesse, che si portano dietro un valore tecnico non indifferente e possono trasformare le sofferenze appena patite in un’ambizione a un torneo di vertice. Com’è altrettanto certo, le posizioni virtuali contano relativamente e se c’è un torneo capace di sovvertire i pronostici e di offrire sorprese corpose, è proprio laB. Un criterio per mettere in fila le candidate può essere verificare quali quotazioni di mercato abbiano le rose delle ...