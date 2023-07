Serie B | la nota della Lega | 'Non aspetteremo i ricorsi | rispetteremo il via del campionato del 19 agosto'

(Di lunedì 31 luglio 2023) LaB non ha intenzione di cambiare la propria direzione: non si aspetteranno gli esiti dei vari, ilpartirà...

In questo modo i club hanno voluto dare un messaggio forte di certezza verso il valore del calcio giocato, verso i tifosi e di difesa della reputazione dellaB messa alla prova dai ricorsi ...... è per distacco il grande favorito della prossimaA. Nonostante lo stesso De Laurentiis abbia ...di luglio il Napoli non ha ancora sostituito Kim andato al Bayern Monaco e la cui partenza era...... si legge in unadella Commissione UE. La direttiva non impone nuovi obblighi di comunicazione ...riferire in base a standard separati e proporzionati che saranno meno rigorosi rispetto alla...

House of the Dragon 2, Amanda Collin potrebbe aggiungersi al cast Sky Tg24

La Serie B non ha intenzione di cambiare la propria direzione: non si aspetteranno gli esiti dei vari ricorsi, il campionato partirà regolarmente il 18 agosto con il format a 20 squadre. È quanto emer ...A poco meno di due mesi dall'inizio della stagione agonistica, la Federazione Italiana Gioco Handball (FIGH) ha reso noti i calendari della Serie A Gold Maschile e della Serie A1 Femminile, validi per ...