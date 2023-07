Serie B 2023 24 | club in Assemblea | “Bisogna partire per il 18-19 agosto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ancora non si sa quando il campionato di-24 inizierà vista l’incertezza deiche parteciperanno al campionato cadetto. Tutti gli esponenti delle squadre che con certezza parteciperanno al prossimo campionato si sono riuniti inche all’unanimità ha dichiarato di voler iniziare il campionato il 18-19così come da calendario. Questo il comunicato: “Le società si sono dette unanimi nella volontà di rispettare il via del campionato, così come deciso in sede di calendario, per il 19, con l’open day il 18– si legge in una nota – In questo modo ihanno voluto dare un messaggio forte di certezza verso il valore del calcio giocato, verso i tifosi e di difesa della reputazione dellaB ...