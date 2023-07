Sequestro di beni per circa 2 | 5 milioni di euro a un imprenditore | ecco come agiva

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) La Polizia e la Guardia di Finanza di Trapani hanno eseguito in Mazara del Vallo un provvedimento dianticipato diai fini della confisca, nei confronti di un, per un valore complessivo di2,5di. Trapani, ildiall’Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trapani, su proposta del Questore. Le analisi sulla pericolosità sociale dell’uomo hanno evidenziatolo stesso abbia improntato la propria attività imprenditoriale – inizialmente nel settore del commercio di carburante e di lavaggio auto, e poi nel settore turistico-alberghiero – finanziandola con la commissione di reati lucrogenetici, soprattutto in materia fallimentare e ...