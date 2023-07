Senza l' autotune Samuele Bersani contro i trapper

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il cantautore riminese si sfogai "semidei contemporanei della rima cantata". Per molti, una frecciata alSfera Ebbasta, che in un video diventato virale stona sonoramente per un guasto all'

...Sfera Ebbasta sul palco in un momento in cui si spegne l'con evidenti conseguenze sulla performance. Gionata Boschetti si lascia scappare due stecche impossibili da non notare, ma...Il rapper, nonostante l'inconveniente, continua a esibirsi, ma l'effetto ovviamente è molto diverso, sia a livello sonoro che vocale, e mette in luce quanto l'apporto dell'sia fondamentale ...Un corrosivo Samuele Bersani commenta l'esibizione di un 'semidio contemporaneo' completamente stonato. Il cantautore non fa nomi, ma dice che ascoltarlo sia stato come 'vedere Icaro colare a picco'. Con chi ce l'ha Negli ultimi giorni è divenuto virale un video di Sfera Ebbasta in ...

Bersani contro i trapper, 'senza autotune vedi cadere Icaro' Agenzia ANSA

"Mi hanno girato un video dove a uno di questi semidei contemporanei della rima 'cantata' si stacca l'autotune per qualche secondo sul palco, ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a ...Samuele Bersani si è scagliato contro Sfera Ebbasta Il cantante ha pubblicato sui social un messaggio contro i cantanti che abusano ...