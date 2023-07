(Di lunedì 31 luglio 2023) La gestione dei figli nei mesi estivi rappresenta per i genitori lavoratori un problema non secondario. Per tale motivo il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha proposto la ...

La possibilità delleanche durante la stagione estiva per il recupero e il potenziamento delle competenze, in questo senso rappresenta una ulteriore possibilità per gli studenti". Il ...A partire da martedì 1° agosto, e fino alla fine del mese, sarannole iscrizioni al servizio di refezione per l'anno scolastico 2023/2024 per gli alunni delledell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. In ragione della necessità di aggiornare le ...A partire da martedì 1° agosto e fino alla fine del mese sarannole iscrizioni al servizio di refezione per l'anno scolastico 2023/2024 per gli alunni delledell'infanzia , primarie e secondarie di primo grado di Aosta. Vista la necessità di ...

Scuole aperte anche in estate per aiutare le famiglie – Padovanews Padova News

La New Team ha svolto un ruolo di grande rilievo nella crescita dei ragazzi della zona sud della Valdichiana, offrendo loro una Scuola Calcio ben attrezzata e la possibilità di disputare campionati. R ...La presidente (dem) Lorenza Bonaccorsi scrive all'assessora Pratelli: «Così desertificate il Centro». De Santis, ex assessore M5S: «Da Pd propaganda e poche soluzioni» ...