Scopigno Cup 2023 | presentazione alla Camera Ecco tutti i vincitori dei premi

Commenta per primo Si è svolta questa mattina alla Camera dei deputati, la presentazione della 31edizione dellaWorld Football Tournament Under 17. La competizione si svolgerà nelle sedi di Salerno, L'Aquila, Rieti e Terni, Cittareale dal 22 al 25 agosto. La partita inaugurale è in programma il 22 ...Il riconoscimento è stato consegnato da Fabrizio Formichetti, presidente dell'Asd: "Non va solo alla strepitosa carriera, ricordando che Adriano Galliani è il dirigente con più trofei in ...... vinto dall'undici guidato dall'allenatore - filosofo Manlio. I dubbi di qualche anno ... Ricoprirà questo ruolo dal 1990 al 2013, dal Mondiale italiano alla Confederationsin Brasile , ...

UNDER 17 - Presentata la 31ª Scopigno Cup: tra valori e futuri ... SS Lazio

Si è svolta questa mattina alla Camera dei deputati, la presentazione della 31^ edizione della SCOPIGNO CUP World Football Tournament Under 17. La competizione si svolgerà nelle sedi di Salerno, ...Lazio, Under 17: presentata la 31esima Scopigno Cup. I dettagli. Dal 22 al 25 agosto in programma il torneo Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica che presso la Camera dei deputati, e sta ...