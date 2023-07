Scontro tra un’auto e una moto | muore centauro di 42 anni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia e quelli della sezione radiomobile della locale compagnia intervengono sulla SS 145 “Sorrentina” Km 12 per un sinistro stradale. Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento un 42enne di Piano di Sorrento a bordo del proprio Sh andava a impattare contro una Renault Captur con a bordo una coppia di 19 e 18che provenivano dal senso di marcia opposto. A causa dell’impatto ilè morto sul colpo. I 2 ragazzi a bordo dell’auto sono rimasti illesi. Nell’evento è rimasta ferita anche una 16enne. La ragazzina era a piedi in attesa di poter mangiare qualcosa nei pressi di un furgone che vende panini e bevande. Pare che la minorenne sia stata colpita dal corpo in caduta del 42enne. Per lei una ferita lacero-contusa alla testa. ...