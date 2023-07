Sci nautico | leggenda Thomas Degasperi | campione d’Europa di slalom per la decima volta!

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’Italia ha concluso gli Europei di scia San Gervasio Bresciano con un eccezionale bottino di sette medaglie (1 oro, 5 argenti e 1 bronzo). A prendersi la scena è stato soprattutto, che ha conquistato il suo decimo titolo continentale della carriera nella categoria. Inoltre l’Italia ha vinto anche la medaglia d’argento nella gara a squadre. Una magica doppietta azzurra quella nellomaschile, visto che alle spalle di, quarto oro consecutivo, si è classificato Brando Caruso, che si è messo la collo la medaglia d’argento. Tra i due italiani c’è stato un emozionante spareggio per vincere il titolo europeo. Nella gara femminile diè arrivata la medaglia d’argento per Beatrice Ianni, mentre ...

... stavolta è la Francia a sorridere : le 6 medaglie individuali, obbligano infatti il team Italia a consolarsi con un argento di squadra dietro ai transalpini agli Europei assoluti dia ...Per gli amanti degli sport acquatici, adrenalina assicurata con le attività del Brivido Fun Boat al Bagno 41 di Gatteo Mare (FC): paracadute, banana,, wakeboard, gite in motoscafo, crazy ...4' di lettura 25/07/2023 - SENIGALLIA - "Come ho fatto a vincere 25 titoli mondiali diÈ semplice: non guardo in faccia a nessuno". Daniele Cassioli, 37 anni ad agosto, è cieco dalla nascita ma riesce a vedere (e sentire) con estrema nitidezza l'importanza di quella battuta ...

Tra gli uomini, da applausi inoltre il doppio bronzo di Edoardo Marenzi nella combinata e nel salto, dove il volo di 63,5 metri è stato battuto dal francese Louis Douplan, che con 64,5 firma il nuovo ...Conquista il 10° oro europeo in slalom e fa vincere l'argento alla Squadra italiana ...